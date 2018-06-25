В Турции на досрочных выборах президента и парламента никакой сенсации не произошло

Руководить страной продолжит Реджеп Эрдоган, а политический альянс, куда входит его партия, будет доминировать в парламенте.

Второго тура президентских выборов в Турции вопреки прогнозам не будет. Реджепа Эрдогана поддержало более 52% избирателей, тогда как его главного соперника Мухаррема Индже 31%, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на избирком. Остальные кандидаты набрали меньше девяти процентов. В том числе и бывшая министр внутренних дел Турции Мерал Акшенер, которая теперь в оппозиции к президенту. На парламентских выборах тоже без сюрпризов. Победил Народный альянс во главе с правящей Партией справедливости и развития. За него около 53%. Сторонники Эрдогана получат больше половины кресел в парламенте. На стороне оппозиционной Народно-республиканской партии 23%. «Население страны преподало урок тем, кто ждёт, когда Турция встанет на колени», заявил Эрдоган. По его словам на выборах победила демократия. Он доволен и явкой – почти под 90%. Полномочия турецкого президента серьёзно расширятся. Он сможет назначать министров правительства, издавать указы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства высших судов и распускать парламент. И даже вводить в стране чрезвычайное положение.

Президентские и парламентские выборы в Турции – первые после попытки госпереворота в июле 2016 года и референдума о расширении полномочий главы государства.