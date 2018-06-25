Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении Сергея Митрохина кандидатом в мэры
Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы.
Будет обсуждаться и вопрос о подаче Митрохиным документов в Мосгоризбирком, — сказал «Эху» пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. По словам Яковлева, также будет обсуждаться механизм выхода из этой неоднозначной ситуации.
Комментарии4
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shlevet 25 июня 2018 | 08:11
Как, только рассмотреть?
Он же уже сказал, что он уже...
gregor 25 июня 2018 | 08:13
Федеральное бюро партии «Яблоко» намерено сегодня рассмотреть вопрос о выдвижении Сергея Митрохина кандидатом в мэры
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Кириенко сегодня определится, кого послать от "Яблока", кандидатом .
vladimirgornitsky 25 июня 2018 | 08:31
Наилучшим выходом из это позорной ситуации, на мой взгляд, был бы самороспуск Яблока и создание новой партии, в которой не будет престарелого вождя и его приспешников, опозоривших Яблоко и сделавших его политическим трупом. Уверен, что в Яблоке есть честные и порядочные молодые люди, которым партийная верхушка наглухо закрыла дорогу, неуклонно изгоняя из партии всех непокорных, кто хотел заниматься реальной политической борьбой, а не плясать под дудку партийных функционеров, фактически прислуживая власти, и заниматься восхвалением давно утратившего связь с реальностью (по-мому, не в меньшей степени, чем Путин) вождя.
a_111111 25 июня 2018 | 08:34
Уйдёт Митрохин к едросам....
А, кстати, кто такой Яковлев, откуда всплыл...