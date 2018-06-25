Генсек Совета Европы сегодня официально попросит Владимира Путина помиловать Олега Сенцова
Украинский режиссер, отбывающий срок в российской колонии, держит голодовку уже больше 40 дней.
Турбьерн Ягланд намерен подать прошение о помиловании Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека. Об этом рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Генсек Совета Европы уже просил помиловать режиссера в ходе недавней встречи президентом Владимиром Путиным, главой МИД Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. Тогда разговор фактически ничем не закончился, поскольку российские представители не высказали ни поддержки, ни возражений, пишет Deutsche Welle. Это и стало поводом для подачи письменного прошения.
Голодовка Олега Сенцова продолжается уже 43 дня. Он требует освободить всех украинских заключенных, находящихся на территории России. Его адвокат Дмитрий Динзе рассказал, что режиссер уже почти не встает из-за проблем с сердцем и почками, возникших в связи с голоданием.
В 2015 году Сенцова признали виновным в организации терактов в Крыму и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.
Комментарии8
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book_publisher 25 июня 2018 | 08:08
Генсек Совета Европы сегодня официально попросит Владимира Путина...
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Пусть сначала отменит свои дурацкие санкции, а потом уже чего-то там просит.
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 08:12
book_publisher: Почему дурацкие, если наша воровская власть приветствовала санкции Запада , так как они дали большой скачок в развитии отечественного сектора экономики?
book_publisher 25 июня 2018 | 08:19
opiatnovyi63:
Пусть этот господин Ягланд уже определится - или давить на Путина санкциями, или просить его о чем-то. А то какая-то шизофрения получается...
book_publisher 25 июня 2018 | 08:12
А не желает ли этот господин Ягланд сперва освободить террориста Брейвика, сидящего у него с Норвегии? А уж потом лезть в Россию с такой же "просьбой".
shlevet 25 июня 2018 | 08:14
Нельзя просить помиловать за кого-то.
Только осужденный может выступить с таким письменным прошением
trans 25 июня 2018 | 08:15
А почему только Сенцова? А остальных украинских политзаключенных?!
kiever 25 июня 2018 | 08:18
Сколько там Петя стакан отвалил денег и так нищих украинских пенсионеров, за этот очередной пропагандисткий трюк с "озабоченностью генсека"? Больше ведь чем полмиллиона долларов трампу, за пять минут бормотания в его обществе на телекамеру? А то ведь депутат совета Европы или какой там ещё европейской структуры голодает в сбушной тюрьме, по идиотскому обвинению, так этот европейский шут гороховый и слова не возразил
timwlad75 25 июня 2018 | 08:25
Турбьерн Ягланд намерен подать прошение о помиловании Сенцова на основании Европейской конвенции по правам человека.
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Ну вообще то это вмешательство во внутренние дела государства в поддержку развития международного террора,так как НАТО на Украине тотальной мобилизацией поставили под ружьё всё население способное носить оружие и проводят их подготовку по полугодовалому курсу молодого бойца к ведению партизанской террористической войны и карательных операций против мирного населения проводя акции устрашения Как это было и при Третьем Рейхе.
И для того чтобы убедить украинских террористов в их безнаказанности при совершении терроризма на территориях других стран ,запад демонстративно настаивает на освобождении всех террористов в той же России.
Так что господа Россияне,вы опять цель для убийства,грабежа и насилия так как на западе очень хреново с ресурсами с содержание партизан которых они наплодили для войны все против всех с 1990тых годов.А партизаны кушать хотят и жить в комфорте,но не палатках круглый год на территории Украины где нет ни света ни тепла.
Запад в ужасе от того что эта подготовленная западом армада партизан террористов двинет на запад миграционным потоком,а затем уже при сопротивлении от местных дебильных западных аборигенов будут проводить партизанские диверсионные действия как их научили западные инструкторы.
Так ,что если в России всех террористов будут держать в тюрьме ,то украинские партизаны двинут на запад за комфортом подтверждая присвоенный им западом статус мигрант террорист это освободитель и герой народный борец за справедливость.