Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не собирается уходить из команды
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не собирается уходить из команды. Об этом, как передает «Чемпионат.com», заявил официальный представитель египетской сборной. По его словам, Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе с товарищами. Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной, так как недоволен освещением в СМИ его контактов с руководством Чечни.
Комментарии3
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ukrodupa404 25 июня 2018 | 07:55
Это очередной раз доказывает что CNN желтая , пропагандонская ,говносми !
antiboh 25 июня 2018 | 08:05
Зараза ,она штука такая...
gregor 25 июня 2018 | 08:08
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не собирается уходить из команды
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Собирается .., не собирается .... не ему , Салаху, решать .
Как Кадыров скажет ,так и будет .
Так что , останется в сборной Салах ,надо узнавать в администрации Руководителя суверенной Чечни . А то ещё .......... кто не понял ,поймёт .