Вагоностроительный завод, имеющий огромную культурную ценность, незаконно сносят в Мытищах. Об этом «Эху» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Он добавил, что на месте завода планируется строительство жилого коммерческого комплекса, следовательно снос корпусов никак не поспособствует развитию производства.