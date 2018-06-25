Вагоностроительный завод, имеющий огромную культурную ценность, незаконно сносят в Мытищах
Вагоностроительный завод, имеющий огромную культурную ценность, незаконно сносят в Мытищах. Об этом «Эху» рассказал координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов. Он добавил, что на месте завода планируется строительство жилого коммерческого комплекса, следовательно снос корпусов никак не поспособствует развитию производства.
Комментарии4
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yralez 25 июня 2018 | 07:45
Московское производство---собирать налоги и поборы, на остатки ложить плитку.
vasyakirin 25 июня 2018 | 07:56
yralez: сносите пока можно, содержать рухлядь ради вместо строительства жилья для людей- кощунство!
timwlad75 25 июня 2018 | 08:11
yralez: Московское производство---собирать налоги и поборы, на остатки ложить плитку.
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Ну вообще то новость сопоставлен именно как идиоттест .Какое на хрен отношение имеет территория захламлённая гусенечным тракторным старьём оставшееся от перестройки когда всё захламили остановив все производства к культурному наследию?!
Расчёт что не прочитают что там в реальности происходит.
Ну так вот в Мытыщах огромный оборонный завод с численность в пятьдесят тысяч сотрудников после модернизации на освободившихся территориях от советского хлама на складских площадях которые хотели украсть ловкачи либералы навешав везде таблички типа "культурное наследие",начали строить для себя жильё.
Заводу нужны образованные специалисты на высокотехнологичное оборонное предприятие которое ранее выпускало трактора для армии.
Готовая продукция занимала огромные площади.
Так что власть организовали модернизация заводу и не дали украсить либералам территории для спекулятивных перепродаж.
venmud 25 июня 2018 | 08:08
Вынесут всё.