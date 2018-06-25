Суд в Петербурге в особом порядке начинает рассмотрение дела Михаила Новикова
Суд в Петербурге в особом порядке начинает рассмотрение дела Михаила Новикова. Замдиректора Эрмитажа обвиняется в особо крупном мошенничестве. Подсудимый ранее заключил сделку со следствием, нанесенный Эрмитажу ущерб в размере более 30 млн рублей компенсирован. Вторым фигурантом по делу стал управляющий компании «Балтстрой» Александр Коченов, который также заключил досудебное соглашение.
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