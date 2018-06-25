Илья Яшин отказался выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы
У себя в Фейсбуке глава совета депутатов Красносельского района пишет, что договориться о подписях с депутатами из «Единой России» для прохождения муниципального фильтра не удалось. По его словам, все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства. Всего он смог заручиться поддержкой только 91 депутата. Яшин добавил, что продолжит работать в муниципалитете.
Комментарии2
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shlevet 25 июня 2018 | 07:36
Москвичи в трауре
antimalin 25 июня 2018 | 07:56
Пусть Яшин повкалывает для начала в своем муниципалите.
До мэра Москвы он пока не дорос.
Мелко плавает.