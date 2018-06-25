Президент Турции Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах. Он также утверждает, что его сторонники из «Народного альянса» побеждают на парламентских выборах. По его словам, Альянс, в который входит, в частности, Партия справедливости и развития Эрдогана, получил 54% голосов. По данным подсчета 95% бюллетеней, на президентских выборах Эрдоган лидирует с результатом 53%, его основной соперник Мухаррем Индже набирает 31%.