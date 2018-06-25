Пентагон намерен построить временные лагеря для размещения беженцев на двух американских военных базах
Пентагон намерен построить временные лагеря для размещения беженцев на двух американских военных базах. Как сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, в настоящее время прорабатываются детали этого проекта. При этом, как отмечает Reuters, он не уточнил, о каких именно военных базах идет речь, а также будут ли дети мигрантов содержаться вместе с родителями.
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