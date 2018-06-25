Пентагон намерен построить временные лагеря для размещения беженцев на двух американских военных базах. Как сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, в настоящее время прорабатываются детали этого проекта. При этом, как отмечает Reuters, он не уточнил, о каких именно военных базах идет речь, а также будут ли дети мигрантов содержаться вместе с родителями.