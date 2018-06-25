На цыганский табор во Львове напали члены группировки «Трезвая и злая молодежь»
Как передает «Громадське» со ссылкой на представителя Нацполиции Украины Оксану Санагурскую, группировка использует символику запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Восьмерых задержанных по делу подозревают в умышленном убийстве. Подозреваемые до сих пор находятся в отделении полиции. Семеро из них — подростки 16-17-ти лет. Организатором погрома полиция называет 20-летнего молодого человека. Всем задержанным грозит пожизненное заключение. Нападение на цыганский табор, в результате которого был убит один человек, уже осудили в СЕ.
Комментарии10
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jblack2 25 июня 2018 | 07:36
Советские идеи интернационализма почили в бозе.
У власти дети и внуки бандеровцев.
Современная Украина = нацизм, насилие, ложь...
dzed_barukh_buza 25 июня 2018 | 07:40
jblack2: на рф-ии у власти дети и внуки адольфа...
nelibermot19 25 июня 2018 | 08:00
«Трезвая и злая молодежь»
Одно слово ещё забыли - голодная. Даже цыгане жрут больше и сытнее хохлов, а скоро еще самый большой тризуб в Эвропе из ржавых газовых труб на подходе )))
Кстати, а правда в Куеве уже давно забыли про горячую воду?
politroller 25 июня 2018 | 07:36
укронацисты и цыгане стоят друг друга )
dzed_barukh_buza 25 июня 2018 | 07:45
politroller: фашисто-нацисты с рф напали на народ украины...
shlevet 25 июня 2018 | 07:51
dzed_barukh_buza: //фашисто-нацисты с рф напали на народ украины...//
В ответ на это, народ украины убил цыган
nelibermot19 25 июня 2018 | 08:03
"фашисто-нацисты с рф напали на народ украины"
По ТСН сказали, кастрюля? Но даже если так (предположим), то какого куя ты евровиденья, лиги чемпионов и гей-парады устраиваешь в центре столицы?
shlevet 25 июня 2018 | 07:38
Цыгане в фашистском государстве всегда будут в опасности
j_partizan 25 июня 2018 | 07:39
Как всегда, хотели Украину очистить, а оно вон как вышло.
В основе бездействие украинских правоохранительных органов.
gwon 25 июня 2018 | 08:38
Ганапольский везде кричит, что фашистов на Украине нет. Надо Моте сунуть под нос эту заметку.