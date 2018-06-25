Тайип Эрдоган набрал на президентских выборах абсолютное большинство голосов. Об этом сообщил глава Высшей избирательной комиссии Сади Гювен. Таким образом глава ЦИК по сути признал победу действующего турецкого лидера. Гювен также заявил, что «обращений с целью оспорить результаты голосования пока не поступало.