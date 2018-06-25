Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон начинает сегодня европейское турне

Он посетит Лондон, Рим, а затем Москву.

Главная цель визита Джона Болтона в Москву — подготовка встречи президентов России и США. Переговоры, скорее всего, пройдут в Вене 15 июля. Дипломаты и сотрудники спецслужб двух стран обсуждают подготовку к саммиту и изучают ситуацию с безопасностью, пишет австрийская газета Kronen Zeitung. По её данным точная дата определится на этой неделе. Западная пресса ранее не исключила, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести переговоры после саммита НАТО, он пройдёт в Брюсселе 11 и 12 июля. Госсекретарь США Майкл Помпео на прошлой неделе в интервью каналу MSNBC сообщил, что именно после визита в российскую столицу советника по нацбезопасности США может состояться встреча на высшем уровне. В Кремле на это сказали что никакой ясности пока нет, передаёт «Интерфакс». Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность встречи с Путиным в июле. Президенты России и США лично встречались дважды. Сначала в июле прошлого года на саммите большой двадцатки в Гамбурге, а в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Джону Болтону 69 лет. Он работал в госдепартаменте при Джордже Буше-младшем и активно поддерживал вторжение США в Ирак.