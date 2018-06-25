В Симферополе суд сегодня рассмотрит ходатайство украинского активиста Владимира Балуха об УДО

В Симферополе суд сегодня рассмотрит ходатайство украинского активиста Владимира Балуха об условно-досрочном освобождении. Он отбывает наказание в 3 года 5 месяцев лишения свободы по обвинению в незаконном хранении боеприпасов.

Владимир Балух был задержан сотрудниками ФСБ в Крыму декабре 2016 года. Следствие тогда сообщило о том, что в доме украинского активиста было обнаружено около 90 военных патронов, 19 из которых были пригодны для стрельбы. Изначально Балух получил 3 года 7 месяцев колонии-поселения, однако в марте этого года Верховный суд Крыма сократил срок на 2 месяца. Тогда же, сразу после вступления приговора в силу, активист объявил голодовку. Украинский омбудсмен Людмила Денисова в минувшую пятницу заявила, что Балух потерял 30 кг веса. В мае же российский омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что Балух питается по специальной схеме. Вместе с тем, по словам общественного защитника активиста, архиепископа Климента, на прошлой неделе Балух принял решение перейти на сухую голодовку, чтобы избежать перевода из одиночной камеры Симферопольского СИЗО в общую.

Одновременно против Балуха в Крыму рассматривается дело о применении насилия к представителю власти. На одном из заседаний активист пожаловался на унижение по национальному признаку.