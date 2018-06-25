В случае конфликта с Россией в Европе НАТО могут помешать плохие дороги и бюрократия

К такому выводу пришли в Пентагоне по итогам симуляции потенциальной войны. Как пишет The Washington Post, во время по меньшей мере одних учений Белого дома, во время которых симулировали войну с Россией, логистические проблемы способствовали поражению НАТО. Согласно результатам исследования, американские танки могут застрять на узких дорогах и слабых мостах, не предназначенных для их веса. Трудности также могут возникнуть а при пересечении границ европейских государств.