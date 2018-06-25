В случае конфликта с Россией в Европе НАТО могут помешать плохие дороги и бюрократия
К такому выводу пришли в Пентагоне по итогам симуляции потенциальной войны. Как пишет The Washington Post, во время по меньшей мере одних учений Белого дома, во время которых симулировали войну с Россией, логистические проблемы способствовали поражению НАТО. Согласно результатам исследования, американские танки могут застрять на узких дорогах и слабых мостах, не предназначенных для их веса. Трудности также могут возникнуть а при пересечении границ европейских государств.
Комментарии3
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dew_point 25 июня 2018 | 06:55
Что это за дичь? И откуда этот бред. Ссылочку на оригинал статьи пожалуйста в студию!
sg90 25 июня 2018 | 07:04
А коварные русские делают танки, которым дороги не нужны ))) Да что танки, она грузовики такие делают
yralez 25 июня 2018 | 07:07
Надо еще прокладками запастись......хорошо, что русские солдаты будут командирам в спину стрелять, немного дебилов найдется за ОПГ головы слагать.