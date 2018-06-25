Водоснабжение жителей Барнаула, нарушенное ураганом, восстановлено
Водоснабжение жителей Барнаула, нарушенное ураганом, восстановлено. В результате грозового шквала 23 июня в Барнауле произошло частичное отключение электроснабжения. В результате из строя вышла насосная станция. От холодного водоснабжения были отключены жилые дома в ряде районов города.
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