В кандидатской диссертации Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, нашли плагиат

Об этом сообщает сообщество «Диссернет». Глава экспертной группы защитила диссертацию в 2005 году. Кроме того, как передает «Медуза», выяснилось, что Никонова публикует свои статьи в т.н. «мусорных» журналах, которые не проверяют качество материалов, предоставляемых авторами.

Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации за несоответствие образовательных программ Федеральным образовательным стандартам.