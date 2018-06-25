В кандидатской диссертации Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, нашли плагиат
Об этом сообщает сообщество «Диссернет». Глава экспертной группы защитила диссертацию в 2005 году. Кроме того, как передает «Медуза», выяснилось, что Никонова публикует свои статьи в т.н. «мусорных» журналах, которые не проверяют качество материалов, предоставляемых авторами.
Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации за несоответствие образовательных программ Федеральным образовательным стандартам.
Комментарии3
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zztop1960 25 июня 2018 | 06:42
Неучи рулят в России , академики Кадыровы , Мединские , Поклонские и т.д.
ltvjrhfn1 25 июня 2018 | 06:56
zztop1960:
и при этом судят цвет российской культуры директора Гоголь-центра Малобродского и зам директора Эрмитажа Новикова.
ivanbel 25 июня 2018 | 07:01
Кто бы сомневался.