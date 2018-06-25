Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня, как ожидается, подаст Путину прошение о помиловании Сенцова

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд сегодня, как ожидается, подаст Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова. Отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссер уже 43 дня держит бессрочную голодовку. О планах Ягланда DW рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Он подчеркнул, что право на подачу прошения у Ягланда есть в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ. Сам Сенцов просить президента о помиловании категорически отказался.