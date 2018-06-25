США в ближайшее время представят КНДР план-график денуклеаризации Корейского полуострова

Об этом, как передает Reuters, сообщил представитель Пентагона. По его словам, речь идет о претворении в жизнь договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре. Деталей представитель Пентагона не привел, но дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут продолжительными.