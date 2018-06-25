Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае, один человек погиб, более десяти пострадали. Все произошло в городе Яньтай вблизи одной из конечных станций общественного транспорта. После безуспешных результатов остановить нарушителя, полиция открыла огонь и застрелила подозреваемого. Его личность установлена, мотивы устанавливаются.