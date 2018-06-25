Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае
Мужчина на автопогрузчике въехал в толпу людей в Китае, один человек погиб, более десяти пострадали. Все произошло в городе Яньтай вблизи одной из конечных станций общественного транспорта. После безуспешных результатов остановить нарушителя, полиция открыла огонь и застрелила подозреваемого. Его личность установлена, мотивы устанавливаются.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт