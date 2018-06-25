На неформальном саммите стран ЕС обсудили проблемы мигрантов и предоставления им убежища в Евросоюзе
На неформальном саммите стран ЕС, который прошел накануне в Брюсселе, представители Германии, Франции, Греции, Италии, Болгарии, Мальты, Австрии и Испании обсудили проблемы мигрантов и предоставления им убежища в Евросоюзе.
В июне Италия отказалась принять судно Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, и отправила его к берегам Мальты. Мальта тоже не разрешила судну причалить к своему порту, в итоге мигрантов согласилась принять Франция.
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