Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:05, 25 июня 2018

На неформальном саммите стран ЕС обсудили проблемы мигрантов и предоставления им убежища в Евросоюзе

На неформальном саммите стран ЕС, который прошел накануне в Брюсселе, представители Германии, Франции, Греции, Италии, Болгарии, Мальты, Австрии и Испании обсудили проблемы мигрантов и предоставления им убежища в Евросоюзе.

В июне Италия отказалась принять судно Aquaris, на борту которого находились 629 мигрантов, и отправила его к берегам Мальты. Мальта тоже не разрешила судну причалить к своему порту, в итоге мигрантов согласилась принять Франция.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Радует только одно – среди болельщиков нет лидеров западных стран Радуются иностранцы, болеют. А вот я думаю – что должна делать Россия, как страна, чтобы до иностранцев дошло, что в стране преступная власть?..

5 108 6 28903 18.06
Kчм-2018, футбол, передачи, государство, события
Блоги

+ На Первом канале упомянули Навального в прямом эфире На Первом канале упомянули Навального в прямом эфире Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий сказал о Навальном, комментируя матч между сборными Мексики и Германии…

5 144 6 52977 18.06
8читать ;смотреть
Kтв, футбол, навальный, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Герман Клименко: Я бы на месте Жарова Telegram давно бы заблокировал Дуров неправ, честно говоря. То есть если бы он тихо себе сидел, спокойно, его бы никто сильно не трогал…

5 73 6 22356 18.06
Kинтернет, общество, передачи, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Не обижайте киргизов (узбеков, таджиков, молдаван…) Отлично, выгоним всех туземцев, обматерим их напослед, и будем снова ждать машину часами или глядеть, как мимо нас с видом не ниже генеральского проносится шофер и его желтая машина с табличкой «в парк»...

5 275 6 43229 18.06
Kкиргизия, ссср, политика, экономика, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы всегда знали, что США нет никакого дела до прав человека Хочу ещё раз напомнить, во всем мире есть интересы Вашингтона. Кто их нарушает, нарушает права человека. Всем странам пора это понять…

5 152 6 11711 21.06
Kсша, израиль, политика, права, общество, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Об отмене турникетов Сегодня без турникетов работают 80 автобусных маршрутов и все трамваи. Число безбилетников выросло, но не критично: благодаря работе службы контроля и — самое главное — благодаря пассажирам…

5 112 6 19112 18.06
Kмосква, общество, мнения, безопасность
Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 102 6 8679 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 228 6 19352 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 132 6 13016 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 Исландские болельщики спели «Калинку» перед приездом на ЧМ-2018 В преддверии первого для Исландии мирового состязания поклонники футбола решили отправить приветствие стране-хозяйке Чемпионата, исполнив «Калинку — одну из самых узнаваемых русских народных песен…

5 55 6 12733 18.06
Kфутбол, чм-2018, видео, мнения
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 275 6 30235 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 176 6 20072 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 201 6 23361 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 21059 18.06
Блоги

Ксения Собчак политик

Александр Глебович, ну вам бы хоть кто «краткий пересказ» сделал бы… В фильме мы разбираем пошагово и беспристрастно, по-журналистски, все обвинения…

5 237 6 108344 18.06
Kневзоров, собчак, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Осуществилось массовое разочарование в социальной революции, а сексуальная – это такая оргия на руинах. Это от отчаяния, когда у человека единственным инструментом каких-то перемен осталось собственное тело…

5 221 6 30393 22.06
#слушать 01:47:12 8читать ;смотреть $скачать 24.5 МБ

Популярное за неделю

Новости

На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих. Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками».

5 12 6 10654
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть впервые так откровенно и нагло откусила очень большой кусок мяса от так называемого народа, при этом так откровенно облизнулась, прямо в глаза глядя, рыгнула…

5 66 6 130697 20.06
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, общество, мнения, видео, передачи, сетевизор
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 118 6 21059 18.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 572 6 747736 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Повышение пенсионного возраста — самое настоящее преступление Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем…

5 456 6 177171 19.06
8читать ;смотреть
Kфинансы, рф, законы, видео, протесты, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7076564
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3544921

Сегодня в эфире