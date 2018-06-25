Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах главы государства. Об этом заявил руководителя избиркома Сади Гювен. По его словам, по итогам обработки 97,7% бюллетеней Эрдоган получил большинство голосов избирателей. Ранее ЦИК страны сообщал, что у Эрдогана почти 53% голосов избирателей. У основного соперника действующего президента, Мухаррема Индже около 30%. Кроме того, по итогам парламентских выборов, правящий «Народный альянс» получает около 53% голосов, то есть примерно 340 из 600 кресел в парламенте.