Бывшего замдиректора Эрмитажа начнут сегодня судить в  Петербурге

Его обвиняют в многомиллионном мошенничестве.

Куйбышевский районный суд Петербурга будет рассматривать дело в особом порядке. Это связано с тем, что бывший замдиректора Эрмитажа по вопросам строительства Михаил Новиков признал свою вину. Кроме того он компенсировал ущерб, который нанёс Эрмитажу. Речь идёт о сумме в 30 миллионов рублей. Новикова обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия он похитил деньги которые выделили из бюджета на реставрацию бывшего Запасного дома Зимнего дворца и его приспособление под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Сейчас Михаил Новиков находится под домашним арестом.

Следствие официально признало государственный Эрмитаж потерпевшей стороной.