Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд собирается сегодня просить Владимира Путина о помиловании Олега Сенцова.

Состояние украинского режиссера, который держит голодовку более 40 дней, ухудшилось. Об этом «Радио Свобода» ранее рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, за время голодовки Сенцов потерял более 10 килограммов веса.