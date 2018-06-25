Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд собирается сегодня просить Владимира Путина о помиловании Олега Сенцова
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд собирается сегодня просить Владимира Путина о помиловании Олега Сенцова.
Состояние украинского режиссера, который держит голодовку более 40 дней, ухудшилось. Об этом «Радио Свобода» ранее рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе.
По словам Динзе, за время голодовки Сенцов потерял более 10 килограммов веса.
Комментарии7
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kochar 25 июня 2018 | 06:19
Судьба конкретного человека находится не в руках правосудия и морали,а от одной личности.
Останови на улице 10 человек и спроси правильно ли это.
А ведь большинство то кивнёт и почему то уверены ,что их не коснётся.
Крепостное право де факто забыли отменить.
book_publisher 25 июня 2018 | 06:20
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд собирается сегодня просить Владимира Путина ...
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Пусть сначала отменят свои антироссийские санкции, а потом уже о чем-то там просят...
chapter_2 25 июня 2018 | 06:26
book_publisher: Не забывай, что санкции облагораживают санкнутых. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд собирается сегодня просить В.Путина о помиловании Олега Сенцова. Неужели он не встанет на колени подавая челобитную?
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 06:33
chapter_2: Просить? Надо требовать, а не унижаться перед Молью Бледной!
zztop1960 25 июня 2018 | 06:32
book_publisher: Если умрёт Сенцов , украинцам надо не давать еды Вышинскому , пока тоже его не постигнет участь Сенцова. Око за око
estamp 25 июня 2018 | 06:29
Эхо, вы уже так давно многу топите за Сенцова! Не получится потом как с Наденькой, , не придется потом старательно молчать он нем? Уверены?
И кстати, почему молчит Ахеджакова?
estamp 25 июня 2018 | 06:38
Ягланд собирается сегодня просить Владимира Путина о помиловании Олега Сенцова
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А разве в требованиях Сенцова есть требование о его помиловании?