На цыганский табор во Львове напали члены группировки «Трезвая и злая молодежь».

Как передает «Громадське» со ссылкой на представителя Нацполиции Украины Оксану Санагурскую, группировка использует символику запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Восьмерых задержанных по делу подозревают в умышленном убийстве. Подозреваемые до сих пор находятся в отделении полиции. Семеро из них — подростки 16ти-17ти лет. Организатором погрома полиция называет 20-летнего молодого человека. Всем задержанным грозит пожизненное заключение. Нападение на цыганский табор, в результате которого был убит один человек, уже осудили в СЕ.