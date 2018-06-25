В туристической деревне Верхние Мандроги в Ленобласти погиб восьмилетний мальчик из Нижнего Тагила.
Как сообщает Ura.ru, его насмерть придавило деревянной статуей Бабы Яги. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют следователи. По версии портала 47news, ребенок сам забрался на трехметровую статую и упал вместе с ней, ударившись головой о камень.
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ostapbey 25 июня 2018 | 05:18
В Верхние Мандроги из Нижнего Тагила нефиг ездить на памятник Бабе Яге.
Нужно в Центральную Якутию добираться.
Там памятники ваяют из более податливого материала.
Даже..