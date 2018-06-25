Генсек Совета Европы сегодня подаст Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова.
Отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссер уже 43 дня держит бессрочную голодовку. О планах Турбьерна Ягланда DW рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Он подчеркнул, что право на подачу прошения у Ягланда есть в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ. Сам Сенцов просить президента о помиловании категорически отказался.
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