Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах главы государства.
Об этом заявил руководителя избиркома Сади Гювен. По его словам, по итогам обработки 97,7% бюллетеней Эрдоган получил большинство голосов избирателей. Ранее ЦИК страны сообщал, что у Эрдогана почти 53 проц. голосов избирателей. У основного соперника действующего президента, Мухаррема Индже около 30%. Кроме того, по итогам парламентских выборов, правящий «Народный альянс» получает около 53% голосов, то есть примерно 340 из 600 кресел в парламенте.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
koshkaedu 25 июня 2018 | 05:34
Никто не ожидал. И вдруг опять.