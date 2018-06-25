Сингапур потратил на организацию встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом около $12 млн.
Как отмечает МИД страны, самой большой статьей расходов стала безопасность.
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Как отмечает МИД страны, самой большой статьей расходов стала безопасность.
Комментарии1
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kochar 25 июня 2018 | 05:15
Видится мне,что подобные мероприятия у нас в разы дороже.
У нас только стоимость воздушных шариков во время празднеств дороже.