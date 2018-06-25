В Таиланде 11 футболистов и тренер пропали в пещере в провинции Чианграй.

Пещера находится в национальном заповеднике и известна своими сталагмитами и сталактитами. Туристы могут попасть в нее, перейдя через небольшой ручей. Пещеру закрывают для посетителей, когда уровень воды в нем поднимается. Сутки назад рядом с пещерой обнаружили мотоцикл, 11 велосипедов, рюкзаки, кроссовки и другой спортивный инвентарь футболистов. Организованы поиски.