В Таиланде 11 футболистов и тренер пропали в пещере в провинции Чианграй.
Пещера находится в национальном заповеднике и известна своими сталагмитами и сталактитами. Туристы могут попасть в нее, перейдя через небольшой ручей. Пещеру закрывают для посетителей, когда уровень воды в нем поднимается. Сутки назад рядом с пещерой обнаружили мотоцикл, 11 велосипедов, рюкзаки, кроссовки и другой спортивный инвентарь футболистов. Организованы поиски.
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