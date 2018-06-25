Не менее 86 человек стали жертвами столкновений скотоводов и фермеров в Нигерии.

Как передает AFP, ранения в ходе конфликта получили шесть человек, около 50 домов оказались сожжены. В регионе введен комендантский час. Столкновения скотоводов с фермерами не редкость для Нигерии. Подобные конфликты регулярно вспыхивают в разных штатах страны. Основной причиной разногласий является право пользоваться землей и источниками воды.