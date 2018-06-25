Вертолет со спасателями вылетел в район имени Лазо Хабаровского края.
Там при восхождении на гору «Столовую» пропал 60-летний турист. По данным регионального управления МЧС, восхождение совершала незарегистрированная туристическая группа из трех человек. Пожилому мужчине по пути стало плохо. Двое других членов группы решили оставить больного и искать сигнал сотовой связи. После вызова спасателей они вернулись, но своего товарища не обнаружили. Предположительно, он мог упасть со склона.
Комментарии1
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sergirusso 25 июня 2018 | 04:46
Ждем пропажи вертолета...