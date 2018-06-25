Россия и Уругвай сыграют сегодня в Самаре в заключительном матче предварительного этапа ЧМ по футболу.
Ничья или победа сохранит за российской командой первое место в группе, в случае успеха уругвайцев именно они займут первую строчку в таблице. Матч начнется в 17:00. Сегодня также предстоит встреча между командами Саудовской Аравии и Египта. Команда Испании сыграет с соперниками из Марокко, а португальцы встретятся со сборной Ирана.
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