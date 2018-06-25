Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон стоит за организацией «бунта» против ТерезыМэй.
По сведениям The Times, представители консерваторов в парламенте угрожают не утвердить бюджет, если премьер не увеличит расходы на оборону. Между тем, источники «Гардиан» утверждают, что Уильямсон остается верным премьер-министру, несмотря на утверждения о том, что он пригрозил ей отставкой, если она не согласится выделить дополнительно 20 миллиардов фунтов на нужды обороны.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт