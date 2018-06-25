Илья Яшин отказался выдвигать свою кандидатуру в мэры Москвы.

У себя в ФБ глава совета депутатов Красносельского района пишет, что договориться о подписях с депутатами из «Единой России» для прохождения муниципального фильтра не удалось. По его словам, все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства. Всего он смог заручиться поддержкой только 91 депутата. Яшин добавил, что продолжит работать в муниципалитете.