В кандидатской диссертации Светланы Никоновой, проверявшей Шанинку, нашли плагиат.
Об этом сообщает сообщество «Диссернет». Глава экспертной группы защитила диссертацию в 2005 году. Кроме того, как передает МЕДУЗА, выяснилось, что Никонова публикует свои статьи в т.н. «мусорных» журналах, которые не проверяют качество материалов, предоставляемых авторами. Рособрнадзор лишил Шанинку аккредитации за несоответствие образовательных программ Федеральным образовательным стандартам.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sparky 25 июня 2018 | 03:31
Как типично - прохиндейка на должности проверяющей.
tks 25 июня 2018 | 03:32
Неудивительно, что у этой тупорылой козы рыльце в пушку! Что это Существо в перьях вообще может проверять, кроме своего домашнего ведра помойного!