На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих.

Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками». Захоронения находятся на кладбище «Крестовское» и в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова. На могилах ранее похороненных десантников погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. В псковской «Военно-мемориальной компании» сообщили, что монументы оплатило Минобороны. Расследованием гибели псковских десантников в боевых действиях в Донбассе занимался журналист Лев Шлосберг в бытность депутатом областного парламента.