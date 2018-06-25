На кладбищах под Псковом появились новые могилы военнослужащих.
Как пишет «Новая газета», некоторые могилы «совсем свежие, с временными табличками». Захоронения находятся на кладбище «Крестовское» и в деревне Выбуты в 30 минутах езды от Пскова. На могилах ранее похороненных десантников погибших в августе 2014 года, вместо безымянных крестов появились новые обелиски из черного гранита с гравировкой. В псковской «Военно-мемориальной компании» сообщили, что монументы оплатило Минобороны. Расследованием гибели псковских десантников в боевых действиях в Донбассе занимался журналист Лев Шлосберг в бытность депутатом областного парламента.
Комментарии3
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niknik 25 июня 2018 | 03:20
К сожалению, они сами выбрали свою судьбу. Надеюсь, что это хоть не срочники.
stalin_vsegda_zhiv 25 июня 2018 | 04:02
История доказала, что при буржуазном капитализме гибнут в гораздо большем числе военных конфликтов, чем при социализме. Правильно говорили коммунисты про агрессивность капитализма из-за алчных амбиций его буржуазии.
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 03:27
Россия богата пушечным мясом..