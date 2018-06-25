Российские и американские дипломаты приезжали в Вену для подготовки встречи Путина и Трампа.
По информации австрийской газеты Kronen Zeitung, российско-американский саммит на высшем уровне намечен на 15 июля. Ни в Кремле, ни в Белом доме эту дату официально не подтверждают.
Комментарии2
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sergirusso 25 июня 2018 | 03:54
Повестка дня? Передача Крыма Украине? Невозможно. Уход Рашки - говняшки из Лугандона? Невозможно. Начало финансирования рашкинской экономики американскими банками? Невозможно. Типо фотосессия...
opiatnovyi63 25 июня 2018 | 04:04
Зачем? Чтобы посмотреть друг другу в очи бегающие?