Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкий избирком, официально обработано 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства набирает абсолютное большинство голосов. Сам Эрдоган уже объявил себя победителем на президентских выборах. Его основной оппонент, лидер турецкой оппозиции Мухаррем Индже признал свое поражение.