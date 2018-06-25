Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания.
Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на турецкий избирком, официально обработано 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства набирает абсолютное большинство голосов. Сам Эрдоган уже объявил себя победителем на президентских выборах. Его основной оппонент, лидер турецкой оппозиции Мухаррем Индже признал свое поражение.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sergei_tn 25 июня 2018 | 03:19
Пока живут на свете хвастуны,
Мы прославлять судьбу свою должны
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя,
На хвастуна не нужен нож
Ему немного подпоешь,
И делай с ним что хошь
tks 25 июня 2018 | 03:41
Вроде писали про 55% - разве это абсолютное большинство??
Оппозиция - спойлер.
Эрдоганище доиграется до табакерки.
uchuchuna 25 июня 2018 | 03:54
Турция одна из немногих стран где происходят честные демократические выборы