Четверо футбольных фанатов из Аргентины высланы из России за драку после матча ЧМ с командой Хорватии.
Об этом сообщил аргентинский посол в Москве Рикардо Лагорио. По его словам, среди 35 тысяч фанатов из Аргентины было всего 10 случаев неподобающего поведения. Накануне министр безопасности Аргентины призвала российские власти депортировать болельщиков, которые устроили драку.
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