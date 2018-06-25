Четверо футбольных фанатов из Аргентины высланы из России за  драку после матча ЧМ  с командой Хорватии.

Об этом сообщил аргентинский посол в Москве Рикардо Лагорио. По его словам, среди 35 тысяч фанатов из Аргентины было всего 10 случаев неподобающего поведения. Накануне министр безопасности Аргентины призвала российские власти депортировать болельщиков, которые устроили драку.