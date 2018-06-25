Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не  собирается уходить из  команды.

Об этом, как передает «Чемпионат.com», заявил официальный представитель египетской сборной. По его словам, Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе с товарищами. Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах рассматривает возможность ухода из

национальной сборной, так как недоволен освещением в СМИ его контактов с руководством Чечни.