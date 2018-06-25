Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах не собирается уходить из команды.
Об этом, как передает «Чемпионат.com», заявил официальный представитель египетской сборной. По его словам, Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе с товарищами. Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах рассматривает возможность ухода из
национальной сборной, так как недоволен освещением в СМИ его контактов с руководством Чечни.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт