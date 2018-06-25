Число жертв взрыва газа в  жилом доме в  Заинске выросло до двух.

В больнице в Казани скончалась пострадавшая во происшествия женщина. В настоящее время в больнице Заинска остаются четверо пострадавших. Еще двое, в том числе ребенок, проходят лечение в Казани. Взрыв в подъезде жилого дома в Заинске произошел вечером 22 июня. В результате частично обрушилась кровля и фасад здания. Один человек погиб.