На цыганский табор во Львове напали члены группировки «Трезвая и злая молодежь».
Как передает «Громадське» со ссылкой на представителя Нацполиции Украины Оксану Санагурскую, группировка использует символику запрещенной в России экстремистской организации Misanthropic Division. Восьмерых задержанных по делу подозревают в умышленном убийстве. Подозреваемые до сих пор находятся в отделении полиции. Семеро из них — подростки 16ти-17ти лет. Организатором погрома полиция называет 20-летнего молодого человека. Всем задержанным грозит пожизненное заключение. Нападение на цыганский табор, в результате которого был убит один человек, уже осудили в СЕ.
Комментарии1
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j_partizan 25 июня 2018 | 02:23
Почему в СЕ не осуждают паразитирование и криминальную деятельность цыган?
При негативном отношении к умершвлению цыган, их все-такаки надлежит принуждать к соблюдению законов.