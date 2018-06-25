Лидер турецкой оппозиции Мухаррем Индже признал поражение на президентских выборах.
Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии страны набирает, по последним данным 31 проц. голосов избирателей. У действующего главы государства Тайипа Эрдогана 52 проц. В то же время правящий «Народный альянс» получает
большинство депутатских мандатов в парламенте, набирая 53% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия — не более 23%.
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