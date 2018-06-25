Лидер турецкой оппозиции Мухаррем Индже признал поражение на президентских выборах.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии страны набирает, по последним данным 31 проц. голосов избирателей. У действующего главы государства Тайипа Эрдогана 52 проц. В то же время правящий «Народный альянс» получает

большинство депутатских мандатов в парламенте, набирая 53% голосов. Оппозиционная Народно-республиканская партия — не более 23%.