Россия и Уругвай сыграют сегодня в  Самаре в заключительном матче предварительного этапа ЧМ  по футболу.

Ничья или победа сохранит за российской командой первое место в группе, в случае успеха уругвайцев именно они займут первую строчку в таблице. Матч начнется в 17:00. Сегодня также предстоит встреча между командами Саудовской Аравии и Египта. Команда Испании сыграет с соперниками из Марокко, а португальцы встретятся со сборной Ирана.