Норвежский танкер получил пробоину в результате столкновения с пирсом в порту Роттердама.

В воду попало более 200 т мазута. Инцидент произошел еще в субботу днем, однако известно о нем стало лишь в воскресенье. К настоящему моменту утечка нефтепродуктов устранена, принимаются меры по борьбе с ее последствиями. Пострадавших среди экипажа и сотрудников порта нет.