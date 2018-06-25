В селе Сокольники недалеко от Львова произошло нападение на  цыганский табор.

Местная прокуратура установила, что группа молодых людей с ножами, металлическими трубами и цепями в ночь на воскресенье устроила там погром. Один человек был убит, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. В нападении участвовали местные жители, всего к преступлению могут быть причастны 11 человек. Являются ли они членами радикальных группировок, пока не сообщается. Полиция задержала восемь человек, семь из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вопрос об избрании задержанным меры пресечения пока не решен.