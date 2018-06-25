В селе Сокольники недалеко от Львова произошло нападение на цыганский табор.
Местная прокуратура установила, что группа молодых людей с ножами, металлическими трубами и цепями в ночь на воскресенье устроила там погром. Один человек был убит, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения. В нападении участвовали местные жители, всего к преступлению могут быть причастны 11 человек. Являются ли они членами радикальных группировок, пока не сообщается. Полиция задержала восемь человек, семь из которых — несовершеннолетние. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вопрос об избрании задержанным меры пресечения пока не решен.
Комментарии5
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whiskasdetkam 25 июня 2018 | 01:24
украинские нацисты в действии...
putn_pnh 25 июня 2018 | 01:35
whiskasdetkam: Ой ты туранчокс. Посмотри как в рашке цыган мочат. Да и поделом часто, за наркоту, воровство, убийства.
shoorah 25 июня 2018 | 01:52
whiskasdetkam: Цыгане часто героином промышляют.
dyymm 25 июня 2018 | 01:53
"группа молодых людей с ножами, металлическими трубами и цепями" - какое точное описание путинских провокаторов!
j_partizan 25 июня 2018 | 02:15
Я видел работающих кавказцев, а работающих цыган - нет.
Где цыгане или кавказцы, там, как правило, криминал.
Молодцы украинцы, что смогли дать отпор.