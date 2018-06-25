Моторная лодка врезалась в причал в Перми.
Как сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте, двое мужчин плыли на лодке по Каме, когда судно неожиданно потеряло управление и направилось к берегу. Оба выпрыгнули в воду — один сумел доплыть до берега, второй погиб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии2
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gordy 25 июня 2018 | 01:30
"...судно неожиданно потеряло управление и направилось к берегу."
Это наболтал уцелевший наездник?
proxozhij 25 июня 2018 | 01:32
У лодки IQ оказалось выше, и она от них спасалась.