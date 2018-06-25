В туристической деревне Верхние Мандроги в Ленобласти погиб восьмилетний мальчик из Нижнего Тагила.
Как сообщает Ura.ru, его насмерть придавило деревянной статуей Бабы Яги. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняют следователи. По версии портала 47news, ребенок сам забрался на трехметровую статую и упал вместе с ней, ударившись головой о камень.
Комментарии5
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j_partizan 25 июня 2018 | 01:20
Халатность по-прежнему остаётся главной бедой современной России.
gordy 25 июня 2018 | 01:28
"...ребенок сам забрался на трехметровую статую и упал вместе с ней, ударившись головой о камень."
Кто не закрепил статую?
j_partizan 25 июня 2018 | 01:49
gordy:
Если бы на месте трагедии проводился "День техники безопасности", трагедии, возможно, удалось бы избежать.
А так, как всегда
salut__521 25 июня 2018 | 01:24
Только в говняшке сказка может стать былью...
anatolr 25 июня 2018 | 01:56
salut__521: //Только в говняшке сказка может стать былью...//
Я правильно вас понял, - вы хотели процитировать Министра "культуры" и сказать: "Рашка-говняшка (#цитата)"?
Anatoлий - сосед Госдепа