Генсек Совета Европы сегодня, как ожидается, подаст Владимиру Путину прошение о помиловании Олега Сенцова.
Отбывающий наказание в российской колонии украинский режиссер уже 43 дня держит бессрочную голодовку. О планах Турбьерна Ягланда DW рассказал его заместитель Даниэль Хольтген. Он подчеркнул, что право на подачу прошения у Ягланда есть в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. Сегодня в Страсбурге открывается летняя сессия ПАСЕ. Сам Сенцов просить президента о помиловании категорически отказался.
Комментарии3
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tuman13 25 июня 2018 | 01:15
А что так Европа вписалась за террориста. Примера Павленского ей мало?
j_partizan 25 июня 2018 | 01:37
tuman13:
Делать выводы только по результатам судебных решений - ошибка. Это касается не только российской судебной системы, но и всех остальных, включая развитые страны.
danko_shwabra 25 июня 2018 | 01:46
j_partizan: а я порошу зм Савченко и Павленского.