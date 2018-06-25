На президентских выборах в Турции лидирует действующий глава государства Тайип Эрдоган.

После обработки почти 100 проц. Бюллетеней, у него 52 % голосов. Его ближайший конкурент кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 31 проц. Явка на выборах превысили 88%. Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах. Нынешние президентские выборы были совмещены с парламентскими. По предварительным данным, правящая Партия справедливости и развития набирает 42 %, Народно-республиканская партия — 23%, Партия

националистического движения — 11%.