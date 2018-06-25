На президентских выборах в Турции лидирует действующий глава государства Тайип Эрдоган.
После обработки почти 100 проц. Бюллетеней, у него 52 % голосов. Его ближайший конкурент кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 31 проц. Явка на выборах превысили 88%. Эрдоган уже объявил себя победителем на выборах. Нынешние президентские выборы были совмещены с парламентскими. По предварительным данным, правящая Партия справедливости и развития набирает 42 %, Народно-республиканская партия — 23%, Партия
националистического движения — 11%.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
shoorah 25 июня 2018 | 01:49
Турки такие же балбесы, как русские. Боюсь, что двум альфа-самцам придётся встретиться. Один грезит Советской империей, другой - Османской. Кончится плохо.